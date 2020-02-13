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Новости Одессы и Одесской области

Ко Дню влюбленных: сердечные мотивы одесских улиц

Ко Дню влюбленных: сердечные мотивы одесских улиц

Не успели встретить Новый год и возрадоваться убранству одесских улиц, как уже середина февраля, а, значит, День святого Валентина, он же — День влюбленных. Корреспондент «Одесской жизни» обошла множество одесских улиц в историческом центре города в поисках сердечных мотивов.

Вывод таков: они на одесских улицах есть, но их явно маловато в этом году.

Вообще, если условно разделить убранство улиц и витрин накануне Дня влюбленных, то получается примерно так. Большинство витрин как бы напоминают, что зимние праздники закончились и начались трудовые будни. Вторая группа витрин и уличного убранства все еще никак не может расстаться с Новым годом.

Если бы я сфотографировала весь этот сохранившийся новогодний калейдоскоп, можно было бы сделать вывод, что Новый год только вот-вот наступит. Некоторые заведения День влюбленных соединили с тем же Новым годом, получился очень любопытный подход к делу.

 

И все же валентинки, сердечки, и прочие «айлавюшечки» мелькают довольно часто, придавая улицам Одессы соответствующий облик, словно лишний раз напоминая о грядущей весне, свете в душе и, конечно же, любви.

Наиболее часто встречаются, ясное дело, сердечки — бумажные, надувные и прочие, на которых обычно указаны скидки ко Дню святого Валентина. Когда прочла на одном из них «скидки на все красное», убедилась лишний раз: с чувством юмора у нас все в порядке.

Цветочники, с которыми разговорилась, не очень довольны: цветы не стали покупать больше, чем в обычные дни, примерно то же самое сообщили мне в магазине и по поводу валентинок. Надеются на то, что завтра, непосредственно в День влюбленных, ситуация изменится.

Новинок в смысле убранства ко Дню влюбленных на улицах практически не встречается. Все то же, что и обычно — сердца, сердца, сердца. Золотые, красные, белые, с подсветкой и без.

Из «изюминок» — на ветках вывешены корзиночки с зеленью, созданы (и вынесены прямо на улицу) искусственные букеты с теми же сердечками и прочими мимишными штучками.

И все же отыскался и настоящий сюрприз в честь Дня святого Валентина. Им в Одессе украсили исторический дом на углу Пушкинской и Бунина. На нем появились два красных мега-сердца, которые словно слились воедино, и сказочное существо с золотыми крыльями. Получился самый настоящий символичный образ ко Дню влюбленных.

Кстати, напомню, это тот самый дом, который известен одесситам тем, что на его крыше давным-давно поселился кот-воришка со связкой украденных сосисок, а его вершину украшает петух-флюгер. Одесситы очень любят эти две давние достопримечательности на старом одесском доме, так что все получилось очень даже в тему.

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Мария Котова
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