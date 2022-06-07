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Политех приглашает пройти экспресс-курс молодого бойца

Политех приглашает пройти экспресс-курс молодого бойца

Курс военной и медицинской подготовки проводит волонтерский центр «Экспедиция» вместе с военной кафедрой Национального университета «Одесская политехника».

Занятия на курсе абсолютно бесплатные, чтобы записаться на них, необходимо заполнить анкету по ссылке: http://tiny.cc/odesa

С начала марта до сих пор курс прошли уже более четырех тысяч одесситов!

Но сейчас заявок немного, поэтому в ближайшее время курс будет закрыт. Поэтому, кому он интересен, должен поспешить. Планируется, что последнее занятие состоится 18 июня

Курс длится 1 день (8 часов).

На нем участники изучают, как правильно обращаться с оружием, получают базовую тактическую подготовку, а также знания и навыки оказания первой медицинской помощи.

Из соображений безопасности посещение занятий происходит после предъявления паспорта.

курс молодого бойца

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Фото: Волонтерский центр «Экспедиция»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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