Об этом сообщает итальянское издание Venezia Mestre.

В центре Венеции во время спора между двумя молодыми людьми, один из них нанес другому удар ножом. Раненый парень прошел несколько метров, после чего потерял сознание и упал.

Из-за полученных травм у него началось сильное кровотечение. В это время рядом проходил украинский военнослужащий Янис Терещенко, который находился в отпуске. Благодаря навыкам первой помощи и аптечке, которую он всегда носит с собой, мужчина смог быстро остановить кровотечение и стабилизировать состояние пострадавшего до приезда скорой помощи. Нападавший скрылся с места преступления, а раненого срочно госпитализировали.

После инцидента мэр Венеции лично встретился с украинским военным и вручил благодарность и символические подарки — книгу о Марко Поло, табличку с венецианским львом и билеты в Музей естествознания.

«Моя личная благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма Янису, всему украинскому народу, друзьям в Одессе», — написал Луиджи Бруньяро.

Янис Терещенко отметил, что с начала своей службы всегда имеет при себе аптечку, ведь никогда не знаешь, когда она может понадобиться.

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