Про це повідомляє італійське видання Venezia Mestre.

У центрі Венеції під час суперечки між двома молодими людьми, один з них завдав іншому удар ножем. Поранений хлопець пройшов кілька метрів, після чого втратив свідомість і впав.

Через отримані травми в нього почалася сильна кровотеча. У цей час поруч проходив український військовослужбовець Яніс Терещенко, який перебував у відпустці. Завдяки навичкам першої допомоги та аптечці, яку він завжди носить із собою, чоловік зміг швидко зупинити кровотечу і стабілізувати стан потерпілого до приїзду швидкої допомоги. Нападник зник з місця злочину, а пораненого терміново госпіталізували.

Після інциденту мер Венеції особисто зустрівся з українським військовим і вручив подяку та символічні подарунки – книжку про Марко Поло, табличку з венеціанським левом і квитки до Музею природознавства.

«Моя особиста подяка і вдячність усій Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму Янісу, усьому українському народу, друзям в Одесі», – написав Луїджі Бруньяро.

Яніс Терещенко зазначив, що від початку своєї служби завжди має при собі аптечку, адже ніколи не знаєш, коли вона може знадобитися.

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