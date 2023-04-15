Мэр Венеции в Одессе: итальянцы помогут реставрировать наши памятники архитектуры (фото, видео)

В Одессу с официальным визитом прибыла делегация итальянского города Венеция во главе с мэром Луиджи Бруньяро. В рамках визита состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сохранения и развития культурного наследия города. Об этом сообщает официальный сайт Одесского городского совета.

Меморандум стал продолжением сотрудничества муниципалитетов Одессы и Венеции, которое было начато еще в ноябре прошлого года.

«Я обещал, что приеду в Одессу и сделал это, чтобы доказать нашу настоящую дружбу. Сегодня нужно думать о восстановлении завтрашнего дня, когда закончится эта ужасная война», — написал Луиджи Бруньяро на своей странице в фейсбуке.

Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что история Одессы тесно связана с историей Италии.

В частности, многие архитектурные шедевры нашего города созданы итальянскими архитекторами.

Привлечение сегодня итальянских специалистов к развитию городского пространства Одессы и реставрации памятников будет способствовать сохранению культурного наследия города.

«В Венеции огромный опыт реставрационных работ, и мы готовы им делиться с Одессой. А после победы – помочь и в развитии порта. Это укрепит всю Украину», — сказал во время подписания Меморандума Луиджи Бруньяро.

Мэр Венеции также выразил солидарность украинскому народу, отметив, что Венеция предоставила временное убежище более 1500 беженцам из Украины.

Сегодня Венеция готова сотрудничать с одесской мэрией в вопросе организации отдыха детей, потерявших на войне одного из родителей.

После подписания Меморандума у памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы на Думской площади, где установлен указатель Венеции, состоялась торжественная церемония.

Напомним, в День города, 2 сентября 2022 года, на указатель городов-побратимов Одессы добавили города Майами, Майами-Бич и Венецию, а 7 ноября 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Венеции г-н Луиджи Бруньяро заключили Договор о партнерских отношениях между городами.



Видео: Одесский городской совет

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