Глава МИД Франции попала под обстрел в Одессе

26 января в Одессе прошла встреча министров иностранных дел Франции и Украины. В это время россия начала ракетный обстрел. Поэтому переговоры в бомбоубежище Одесской оперы.

Подробности встречи рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Чиновник рассказал, что визит Катрин Колонны совпал с очередной ужасающей атакой России на Украину, в том числе на Одессу.

«Госпожа министр собственными глазами увидела и разрушение энергетической инфраструктуры, а часть переговоров в формате тет-а-тет мы провели в хранилище Одесской оперы, потому что в это время снова была воздушная тревога и работала ПВО», — сообщил Кулеба.

Министр добавил, что благодарен Колонне за то, что она не испугалась российских обстрелов.

По словам Кулебы, на переговорах речь шла о поставках оружия, новых санкциях против России, имплементации «формулы мира», создании Спецтрибунала для наказания России.