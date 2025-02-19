На этот раз эпицентром атаки стал центр Одессы, скорее всего порт. Именно туда прорываются с моря шахеды и там же наиболее плотный зенитный огонь, хотя канонада слышна по всему городу.

В такой ситуации всем жителям обязательно следует проследовать в укрытия, а если такой возможности нет — воспользоваться правилом двух стен — чтобы между улицей и помещением, где находится человек было не меньше чем две стены. В городских квартирах это, как правило, коридоры и ванные комнаты. Наиболее опасное место — нахождение у окна.

По состоянию на 21:10 информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

