Передача автомобиля стала возможной благодаря поддержке Церкви христиан веры евангельской «Новый Иерусалим» и ее представителя, военного капеллана Руслана Слюсаренко. Организация отметила, что помощь военным — это важный вклад в поддержку тех, кто защищает Украину.

За время полномасштабного вторжения британские волонтеры передали украинским защитникам уже 30 машин скорой помощи, 10 пикапов и более миллиона тонн гуманитарной помощи. Это еще один пример международной поддержки для Вооруженных сил Украины.

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