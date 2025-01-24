Передача автомобіля стала можливою завдяки підтримці Церкви християн віри євангельської «Новий Єрусалим» та її представника, військового капелана Руслана Слюсаренка. Організація відзначила, що допомога військовим – це важливий внесок у підтримку тих, хто захищає Україну.

За час повномасштабного вторгнення британські волонтери передали українським захисникам уже 30 машин швидкої допомоги, 10 пікапів та понад мільйон тонн гуманітарної допомоги. Це ще один приклад міжнародної підтримки для Збройних сил України.

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