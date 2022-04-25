Военные итоги дня в Одессе: область обстреляли сверхзвуковыми ракетами, атака на Николаев

Две сверхзвуковые ракеты «Оникс» запустили утром 25 апреля в сторону Одессы из оккупированного россией Крыма. При этом российские агрессоры возобновили атаки на Николаевском направлении.

Военные итоги дня озвучил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он рассказал, что утром враг в очередной раз обстрелял наш регион ракетами. В этот раз это были сверхзвуковые «Оникс», запущенные из берегового комплекса «Бастион» с территории оккупированного россией крымского полуострова.

Одна ракета, по словам Максима Марченко, упала в море. Вторая была сбита войсками противовоздушной обороны региона. Жертв и разрушений нет.

Отметим, что такие ракеты особенно опасны, так как их высокая скорость зачастую не позволяет вовремя обнаружить подлет этого типа оружия и подать сигнал воздушной тревоги. Но в этот раз наши защитники сработали на отлично.

Также Максим Марченко рассказал, что российские агрессоры активизировались на Николаевском направлении. Они пытаются преодолеть сопротивление наших защитников за счет массированных артиллерийских обстрелов позиций украинской обороны с последующим прорывом танков.

Но успеха захватчики не имеют. Благодаря ВСУ и их «Джавелинам» все попытки прорыва отбиты, при этом сожжено много российских танков.

Ранее сообщалось, что противник будет пытаться активизиовать свои действия на юге Украины, чтобы захватить Николаевскую и Одесскую области к 9 мая.