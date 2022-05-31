Как прошла ночь на 31 мая в Одессе

Если в предыдущую ночь, на понедельник, окрестности города обстреляли ракетами, то в этот раз ночь прошла без происшествий.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации в Одессе Сергей Братчук.

— Ночь в Одессе и одесской области прошла спокойно, обстрелов не было. вооруженные силы Украины продолжают выполнять поставленные задания, — рассказал он в своём утреннем видеообращении.

Также спикер ОВА отметил, что в Черном море уменьшилась группировка российских кораблей, вооруженных крылатыми ракетами. В настоящее время осталось всего одно такое судно, остальные отошли в места базирования.

По словам Сергея Братчука, сейчас у рашистов «все горит», потому что Украина продолжает получать новое оружие, оружие, с помощь которого удастся очистить от оккупантов не только Черное море, но и все захваченные украинские земли.

Еще Сергей Братчук привел факт из российского Уссурийска, где «местная администрация запросила дополнительные 100 мест на кладбище для захоронения оккупантов, которые прибывают в целлофановых пакетах из Украины».

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