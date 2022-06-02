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Военные итоги 2 июня в Одесской области: день без обстрелов и оккупанты без сил (видео)

Военные итоги 2 июня в Одесской области: день без обстрелов и оккупанты без сил (видео)

Сегодняшний день, четверг, 2 июня 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно: обстрелов не было.

Как проинформировал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, из-за высокой степени истощения особого состава и низкое морально-психологическое состояние рашистские оккупанты вынуждены проводить частые ротации своих войск. При этом от 30 до 40 процентов оккупантов, которые возвращаются из Украины живыми, отказываются возвращаться в зону боевых действий. По этой причине властям страны-агрессора приходится отправлять воевать «необстрелянных» солдат, которые после встречи с воинами ВСУ быстро утрачивают свой боевой потенциал.

«Такими темпами оккупанты очень быстро истощат вторую армию мира», – полагает Марченко.

Также он добавил, что те, кто оставляют здесь на более долгий срок, не выдерживают и самоустраняются, облегчая тем самым работу наших вооруженных сил.

Ранее одесситам рассказали, есть ли угроза высадки десанта.

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Фото: скриншот с видео Одесской ОВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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