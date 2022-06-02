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Как прошла ночь в Одессе: одесситам рассказали, есть ли угроза десанта

Как прошла ночь в Одессе: одесситам рассказали, есть ли угроза десанта

Сама ночь на 2 июня в городе была спокойной, но под утро всех поднял на ноги сигнал воздушной тревоги.

Подробности прошедшей ночи и военной ситуации вокруг Одессы рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он напомнил, что пользоваться информацией о возможных ракетных обстрелах и их последствиях необходимо только из официальных источников. Что касается утренней воздушной тревоги, во время которой во всех районах Одессы был слышен сильный взрыв, о его причинах спикер ОВА не сообщил.

Отметим, что не было информации о попаданиях вражеских ракет и в социальных сетях. Возмоно, взрыв был следствием работы системы ПВО. «Одесская жизнь» продолжает отслеживать информацию.

Сергей Братчук также отметил, что враг продолжает распространять лживую информацию о том, что Вооруженные силы Украины размещают свои огневые точки, склады боеприпасов и военную технику на территории одесских школ, больниц и детских садов. Все подобные фейки не раз опровергались, порой даже мэр Одессы лично выезжал на места, чтобы продемонстрировать, что ничего связанного с военными там нет.

Еще один вопрос, который беспокоит одесситов – угроза высадки российского морского десанта на территории региона. В настоящее время, по словам Братчука, такой угрозы нет.

«Подготовки к десанту враг сейчас не ведет. У него недостаточно сил и средств для проведения такой операции», — заявил спикер Одесской ОВА.

Ранее «Одесская жизнь» писала о текущей ситуации на фронте к утру 2 июня.

Также сообщалось, что за два мощных взрыва прогремели у одесского берега 1 июня.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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