Военные итоги 17 июня в Одессе: «Василий Бех», пораженный «Гарпунами», затонул

Рашисты на острове так и не дождались подкрепления, боеприпасов и провизии. Не помог врагу и зенитно-ракетный комплекс «Тор», который оккупанты установили на «Беха» для противоракетной обороны. Обе наши ракеты попали точно в цель. А беспилотник «Байрактар» снял удар по рашистскому кораблю на видео, чтобы потом нам не рассказывали, что судно взорвалось само, потому что там «матросы не там покурили».

Потопление «Василия Беха» стало главной темой вечернего видеообращения главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

Он рассказал, что сегодня утром нашими военно-морскими силами было поражено судно обеспечений черноморского флота «Василий Бех», на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс «Тор».

Позднее стало известно, что оно затонуло. Неужели орки и теперь опять будут рассказывать, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту. На счету наших вооруженных сил уже есть вражеский крейсер, несколько катеров. Теперь добавилось судно обеспечения. Я уверен, что в ближайшее время наши военные добавят туда фрегат, корвет и большой десантный корабль. И мы сможем сказать, что мы создали в российском флоте такую себе подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. На открытие приглашается все военно-политическое руководство оккупантов. А мы в сою очередь, будем печатать столько марок с потопленными кораблями, сколько будет необходимо,

— сказал Максим Марченко.