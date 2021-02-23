Военнослужащий из Одессы погиб под вражеским обстрелом на Донбассе

Сегодня, 23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил погиб одессит – сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, военнослужащий-контрактник Дмитрий Сардак.

Как сообщает на своей странице в Facebook Оперативное командование «Юг», боец был убит во время вражеского обстрела.

«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево», – говорится в сообщении.

Во время обстрела сержант Дмитрий Сардак получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Еще один военнослужащий этой же бригады был ранен. Его доставили в больницу города Светлодарска, а затем в военно-медицинский госпиталь города Часов Яр.

Похоронят павшего воина в его родном городе – Одессе. У погибшего солдата осталась жена.

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Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 23 лютого, під час виконання… Опубликовано Оперативне командування “Південь”/Operational Command “South” Вторник, 23 февраля 2021 г.

Ранее около Марьинки под Донецком погибли двое военнослужащих из 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Бригада базируется в пгт Черноморское под Одессой, а сами бойцы этой части участвовали в Операции объединенных сил.