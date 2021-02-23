Новости Одессы и Одесской области

Военнослужащий из Одессы погиб под вражеским обстрелом на Донбассе

Военнослужащий из Одессы погиб под вражеским обстрелом на Донбассе

Сегодня, 23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил погиб одессит – сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, военнослужащий-контрактник Дмитрий Сардак.

Как сообщает на своей странице в Facebook Оперативное командование «Юг», боец был убит во время вражеского обстрела.

«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево», – говорится в сообщении.

Во время обстрела сержант Дмитрий Сардак получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Еще один военнослужащий этой же бригады был ранен. Его доставили в больницу города Светлодарска, а затем в военно-медицинский госпиталь города Часов Яр.

Похоронят павшего воина в его родном городе – Одессе. У погибшего солдата осталась жена.

Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях!
Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 23 лютого, під час виконання…

Опубликовано Оперативне командування “Південь”/Operational Command “South” Вторник, 23 февраля 2021 г.

 

Ранее около Марьинки под Донецком погибли двое военнослужащих из 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Бригада базируется в пгт Черноморское под Одессой, а сами бойцы этой части участвовали в Операции объединенных сил.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить