В зоне ООС под Донецком погибли двое солдат из одесской мехбригады

Около Марьинки под Донецком погибли двое военнослужащих из 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Бригада базируется в пгт Черноморское под Одессой, а сами бойцы этой части участвовали в Операции объединенных сил.

Погибшие – солдаты Назарий Полищук и Алексей Подвезенный, пишет Телеграм-канал “Думская”.

В субботу, 6 февраля в районе Марьинки на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на взводный опорный пункт подорвались трое украинских военных. От полученных ранений двое из них погибли на месте. Третий военнослужащий находится в больнице.