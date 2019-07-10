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Новости Одессы и Одесской области

Военнопленным украинским морякам в России предъявили окончательную редакцию обвинения

Военнопленным украинским морякам в России предъявили окончательную редакцию обвинения

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м украинским морякам. Об этом сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов.

Защитник пояснил, что

Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела.

Ожидается, что 17 июля российские следователи подадут ходатайство о продлении всем морякам срока содержания под стражей.

Напомним, три судна – два малых бронированных артиллерийских катера“Бердянск” и “Никополь” и рейдовый буксир “Яны Капу, которые шли из Одессы в Мариуполь, были захвачены российскими военными 25 ноября, далее их содержали в московском СИЗО. Все 24 моряка признали себя военнопленными.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая рассмотрел иск Украины об освобождении моряков, плененных РФ в Керченском проливе. Суд постановил, что Россия обязана освободить пленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли. Срок выполнения был назначен до 25 июня, однако РФ постановление не выполнила.

 

Фото: ЕРА

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