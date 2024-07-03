Військовозобов’язані співробітники одеської “швидкої” отримають бронь, але є умова

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області.

Зазначається, що Міністерство економіки України 25 червня 2024 року видало наказ про бронювання військовозобов’язаних працівників КНП “ООЦЕМД та МК” Одеської обласної ради”. Список стосується 504 співробітників центру.

При цьому наголошується, що після отримання цього наказу, всі співробітники згідно зі встановленою процедурою повинні пройти узгодження з Територіальним центром комплектування.

“Сподіваємося, що це сприятиме стійкій роботі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської обласної ради та залученню нових співробітників і кращій комплектації бригад працівниками”, – ідеться в повідомленні “екстеренки”.

Раніше одеської швидкої Олександр Кіщенко розповів, що зараз працівники одеської швидкої залишилися без захисту – на підприємстві не заброньовано жодного працівника. За його словами, керівництво “швидкої” пообіцяло бронь співробітникам після оновлення даних у ТЦК. Однак у військкоматі йому вручили бойову повістку, а деяких лікарів “хапали на вулицях, як ухилянтів”.

Про проблеми “швидкої” допомоги “Одеське життя” докладно писало у статті: Машин, грошей, броні та дозволів немає: справжні причини, через які швидка може до вас не доїхати