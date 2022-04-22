Военное положение в Украине продлили до 25 мая

Верховная Рада Украины продлила еще на месяц военное положение, введенное в стране после вероломного вторжение путинских нацистов 24 февраля 2022 года.

Срок военного положения истекал 25 апреля. Теперь оно продлится до 25 мая 2022 года.

За соответствующее решение проголосовали народные депутаты после выдвинутой инициативы президента Владимира Зеленского.

Военное положение: каковы его основные требования?

Военное положение вводят в случае угрозы нападения или вооруженной агрессии. В этот период в стране могут:

ввести комендантский час;

устанавливать особый режим въезда и выезда;

ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта.

Кроме того, во время военного положения в стране могут ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы, принудительное отчуждение частного имущества. Также возможен переход различных учреждений и организаций всех форм собственности на работу в пользу обороны.

Возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

Во время военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов, омбудсмена и некоторых других органов власти. Нельзя внести изменения в Конституцию и провести выборы.

По закону, во время военного положения власть и, в частности, военное командование имеет право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Также в Украине могут запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций и других массовых мероприятий. Может ограничиваться право на свободное передвижение.