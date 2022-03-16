Военное положение в Украине продлили до конца апреля

Верховная Рада Украины утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля 2022 года.
Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Что предполагает военное положение:
- использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на нужды обороны, изменение режима их работы, изменение производственной деятельности, условий труда, согласно законодательству о труде;
- введение комендантского часа;
- установление особого режима въезда/выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, движения транспорта;
- проверку документов у граждан, а в случае необходимости – осмотр вещей, транспорта, багажа и грузов, служебных помещений, жилья, за исключением ограничений, предусмотренных Конституцией;
- запрет мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, различных массовых мероприятий;
- ограничение свободного передвижения;
- ограничение права собственности из-за принудительного отчуждения имущества у граждан и предприятий на оборонные нужды (предусмотрена компенсация и возврат имущества);
- ограничение трудовых прав из-за введения трудовой повинности, но предусматриваются: соцзащита, право на отдых, минимальная заработная плата.
Во время военного положения не могут ограничиваться фундаментальные права человека: право на жизнь, уважение достоинства, свободу, личную неприкосновенность, равенство перед законом, жилье.
При этом запрещается проведение выборов, референдумов, забастовок, а также внесение изменений в Конституцию.
За невыполнение данных требований предусматривается ответственность.
Напомним, военное положение на всей территории Украины ввели 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину. Оно должно было длиться до 26 марта.
Фото: Delo.ua