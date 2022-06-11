Новости Одессы и Одесской области

Военное положение в Одесской области, утро 11 июня: враг грозит ракетами и «бомбит» фейками (видео)

Военное положение в Одесской области, утро 11 июня: враг грозит ракетами и «бомбит» фейками (видео)

Ночь на субботу, 11 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов. Силы обороны продолжают выполнять поставленные задачи и тренируются днем и ночью.
Об этом сообщил в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Представитель ОВА также сообщил, что в регионе проводится постоянная контрдиверсионная работа и напомнил о необходимости придерживаться правил информационной гигиены, так как помимо постоянной угрозы нанесения ракетных ударов, существует и другая: «бомбежка» фейками.

Читайте также: Фейк о холере в Одессе: кому выгодно сеять панику? (видео)

«Одесса и Одесчина снова становятся объектом работы подразделений информационно-психологических спецопераций рф… Очень часто мы спрашиваем друг друга, когда закончится эта страшная война. Ответ очень простой: перестать врать, что с россией можно договориться. Нет, их надо уничтожать. Уничтожать политически и военным путем, при помощи наших союзников»,

– отмечает Братчук.

 

Ми з Одеси!
Ніч — без обстрілів.
Сили оборони тренуються.
Ворог «закидає» регіон фейками та погрожує ракетами.
Тримаємо стрій і разом до Перемоги!

Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 10 июня 2022 г.

Он в очередной раз призвал украинцев к единству и доверию, потому что иначе победы не будет.

Еще по теме: Военные итоги дня в Одессе 10 июня: атака блогеров и есть ли заболевшие холерой в области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить