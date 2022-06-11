Военное положение в Одесской области, утро 11 июня: враг грозит ракетами и «бомбит» фейками (видео)

Ночь на субботу, 11 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов. Силы обороны продолжают выполнять поставленные задачи и тренируются днем и ночью. Об этом сообщил в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Представитель ОВА также сообщил, что в регионе проводится постоянная контрдиверсионная работа и напомнил о необходимости придерживаться правил информационной гигиены, так как помимо постоянной угрозы нанесения ракетных ударов, существует и другая: «бомбежка» фейками.

«Одесса и Одесчина снова становятся объектом работы подразделений информационно-психологических спецопераций рф… Очень часто мы спрашиваем друг друга, когда закончится эта страшная война. Ответ очень простой: перестать врать, что с россией можно договориться. Нет, их надо уничтожать. Уничтожать политически и военным путем, при помощи наших союзников»,

– отмечает Братчук.

Ми з Одеси!

Ніч — без обстрілів.

Сили оборони тренуються.

Ворог «закидає» регіон фейками та погрожує ракетами.

Тримаємо стрій і разом до Перемоги! Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 10 июня 2022 г.

Он в очередной раз призвал украинцев к единству и доверию, потому что иначе победы не будет.

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