Военное положение в Одесской области, утро 11 июня: враг грозит ракетами и «бомбит» фейками (видео)

Ночь на субботу, 11 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов. Силы обороны продолжают выполнять поставленные задачи и тренируются днем и ночью.
Об этом сообщил в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
Представитель ОВА также сообщил, что в регионе проводится постоянная контрдиверсионная работа и напомнил о необходимости придерживаться правил информационной гигиены, так как помимо постоянной угрозы нанесения ракетных ударов, существует и другая: «бомбежка» фейками.
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«Одесса и Одесчина снова становятся объектом работы подразделений информационно-психологических спецопераций рф… Очень часто мы спрашиваем друг друга, когда закончится эта страшная война. Ответ очень простой: перестать врать, что с россией можно договориться. Нет, их надо уничтожать. Уничтожать политически и военным путем, при помощи наших союзников»,
– отмечает Братчук.
Ми з Одеси!
Ніч — без обстрілів.
Сили оборони тренуються.
Ворог «закидає» регіон фейками та погрожує ракетами.
Тримаємо стрій і разом до Перемоги!
Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 10 июня 2022 г.
Он в очередной раз призвал украинцев к единству и доверию, потому что иначе победы не будет.
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