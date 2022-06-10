Военные итоги дня в Одессе 10 июня: атака блогеров и есть ли заболевшие холерой в области

Одесситов взбудоражил новый информационный вброс – эпидемия холеры в регионе. А некоторые местные блогеры только рады его распространять.
О том, правдивая или нет информация о том, что в Одесской области люди начали болеть холерой, рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
✅ Ситуация в области контролируемая, обстрелов не было.
✅ Некоторые блогеры, ради роста своих рейтингов, распространяют неправдивую информацию. Они начали распространять слухи о, якобы, холеру в Килии. Это полный бред.
✅ Каждый день в области не просто проверяют качество воды, но и всех людей, приезжающих в область из других регионов, где есть повышенный риск заболеть холерой из-за боевых действий.
✅ Такие проверки проводятся в первую очередь и это такая же важная задача, как и оборона Одесской области.
✅ В настоящее время не зафиксировано ни одного случая заболевания холерой в области. Поэтому не стоит реагировать раньше времени на информацию, которую вбрасывают некоторые личности ради хайпа.
✅ Если бы что-то подобное (случай заболевания холерой) случится в нашей области, то обязанность властей сделать все, чтобы не допустить распространения болезни.