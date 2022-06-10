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Фейк о холере в Одессе: кому выгодно сеять панику? (видео)

Фейк о холере в Одессе: кому выгодно сеять панику? (видео)

Сейчас по соцсетям массово распространяется ложная информация о якобы выявленных фактах заражения холерой на Юге Украины, в частности, в Одессе и Николаеве. Но кому выгодно «разгонять» эти фейки? На этот вопрос отвечает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как отмечает Братчук, причина проста: у рашистов большие проблемы из-за вспышки холеры в Мариуполе. И они стоят перед угрозой огромной эпидемии именно в этом оккупированном ими городе.

И теперь, желая информационно «перебить» эти проблемы и показать, что подобная ситуация якобы имеет место и в других украинских городах, враг намеренно распространяет фейк о холере в Одессе.

«Поэтому надо быть очень внимательным: почему, кто и что делает. Да, после рашистов остаются только эпидемии и выжженная земля»,

– констатирует спикер Одесской ОВА.

 

Чому розганяють фейки про «холеру» на Півдні України?

Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 10 июня 2022 г.

 

Напомним, ранее о том, что одесситам рассказывают очередную чепуху с целью посеять панику, предупреждал «Инфоксводоканал». А в мэрии настоятельно просили одесситов не распространять фейковую информацию.

По данным Одесской областной военной администрации, по состоянию на 12:00, 10 июня 2022 года, ни одного факта подтверждения наличия возбудителя холеры ни в Одессе, ни в Одесской области не выявлено.

Фото 24 канала

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Редакция ПРОФИЛЬ

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