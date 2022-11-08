Водитель ВАЗа не пропустил грузовик: погибла женщина

На участке трассы Одесса–Рени, проходящим через село Заря, столкнулись два зерновоза и ВАЗ. В результате аварии погибла пассажирка легковушки.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Белгород-Днестровском районе с участием двух грузовых и легковых автомобилей.

Инцидент произошел 8 ноября, около одиннадцати часов утра, на автодороге Одесса-Рени в пределах села Заря. Погиб один человек, еще один – госпитализирован.

Предварительно установлено, что 52-летний житель Саратской территориальной громады, управляя автомобилем ВАЗ, на нерегулируемом перекрестке выезжал со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество грузовику «MAN» и допустил столкновение с ним. От удара легковушку отбросило на грузовик «DAF», который был на встречной полосе.

В результате происшествия погибла 50-летняя местная жительница, которая находилась в салоне «ВАЗа», водителя легковушки доставили в реанимационное отделение районной больницы с травмами разной степени тяжести. Водители грузовиков не пострадали.

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