Смертельное ДТП в Лузановке: пострадала семья с ребенком

В Одессе произошла авария с участием трех автомобилей. В одном из них ехала семья. Отец в ДТП погиб, его жену и сына доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В результате аварии, которая произошла вчера, 6 ноября, около двух часов дня на Николаевской дороге, погиб один человек, еще двое – пострадали.

По предварительной информации, водитель кроссовера Volkswagen Touareg, двигаясь по реверсивной полосе, которая была закрыта для движения транспорта, в направлении Южной дороги, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Getz, который двигался в попутном направлении второй полосы и выполнял маневр поворота налево. От удара оба транспортных средства выбросили на встречную полосу, где они столкнулись с третьим автомобилем, Kia Carnival.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Hyundai, его пассажиров — жену и маленького сына доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

В Kia никто не пострадал. Водитель «Volkswagen» отделался ссадинами и отказался от медицинской помощи. Его проверили на содержание алкоголя в организме, результат показал, что мужчина был трезв.

Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что на трассе Одесса – Рени сгорели заживо водитель и 2-летний ребенок.

Читайте также:

Под Одессой в аварии погибли отец с дочкой