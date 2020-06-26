Мало людей и много водорослей: как отдыхается на пляже Лузановка?

Также отрицательно на пляжном отдыхе сказалась загрязненность побережий. В частности, к началу июня вода не соответствовала нормам на всех городских пляжах, а к середине месяца – на Дельфине, Ланжероне и 13-й станцииБольшого Фонтана. Лузановка, расположенная рядом с поселком Котовского, в этот список не попала. Мы решили посмотреть как проходит пляжный сезон там.

До начала лета у людей было много идей о том, как соблюдать безопасную дистанцию на пляжах. Некоторые шутники в сети распространили коллекцию купальников и защитных масок в ним к тон, как раз к летнему сезону-2020. Учитывая забитость пляжей в прошлые годы, никто в социальное дистанцирование не верил.

Оказалось, что найти свободные места на Лузановке вполне реально. Есть возможность постелить покрывало на расстоянии в два метра и более от посторонних. То ли боязнь коронавируса так повлияла на ситуацию,то ли потенциальные отдыхающие не могут доехать. Возможно, на малолюдность повлиял будний день. Но в предыдущие сезоны и с понедельника по пятницу было не протолкнуться.

пляж Лузановка пляж Лузановка водоросли пляж Лузановка пляж Лузановка пляж Лузановка

Море не сильно холодное, но на вид очень грязное. Большинство людей, пришедших на Лузановку, принимают солнечные ванны, в воду почти никто не лезет. У берегов моря вода мутная, на песок волны вынесли много водорослей. Местные дети сделали из них причудливые скульптуры, но все же зрелище не сильно приятное. Несколько дней назад над Одессой шли сильные дожди, поэтому возможно отдыхающие придерживаются рекомендации не купаться на море после ливня. Особенно сильно дождило на поселке Котовского, который примыкает к Лузановке. Учитывая, что часть стоков идет прямо в море, воздержание от водных процедур имеет смысл. Но некоторые люди всё равно заходят в воду и плавают. Значительную часть купающихся составляют дети.

В общем, на Лузановке можно достаточно свободно отдохнуть. Есть кабинки для переодевания, точки продажи напитков и мороженного, но людей возле них не сильно много. Также мало продавцов пирожков и кукурузы, чьи объявления составляют значительную часть колорита на одесских пляжах, наравне с криками чаек и шумом волн. Возможно, на выходных ситуация изменится и отдыхающих станет больше. Но пока на Лузановке дышится свободно. Если, конечно, игнорировать запах гниющих водорослей.

Фото: Мария Шевчук

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.