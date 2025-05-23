Воздушные силы Украины сообщают, что новые группы ударных БпЛА движутся с юга на Николаевщину и Одесскую область.



“Одесса и район, будьте в укрытиях!” — предупреждает Одесская ОВА в телеграм.

В Одессе слышны взрывы. Пока неизвестно, это прилет, или работа ПВО. Официальной информации о возможных «прилетах» и последствиях также пока что не было.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Ранее мы сообщали, что Одещину атаковали новым типом дронов с искусственным интеллектом

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В связи с атакой школьников и воспитанников детских садов в Одессе перевели на дистанционную форму обучения.

“Уважаемые родители, не передвигаемся по улицам во время угрозы с детьми. Первая смена дистанционно. Дети, которые уже в учебном заведении, будут находиться в укрытиях. Пожалуйста, нужно убедиться, что зашел ребенок в заведение. Понимаю, что это лишнее напоминание, но нужно.

Сады примут после отбоя, предупредите воспитателя, что будете, чтобы рассчитали еду”, — сообщила Елена Буйневич, руководитель городского департамента образования и науки.























