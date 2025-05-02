Напомним, что в Одессе полиция перекрыла все подъезды к Куликовому полю.

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, которые патрулировали территорию Куликова поля. Один из правоохранителей получил ранения. По предварительной информации, он был ранен во время попытки остановить нападавшего.

Чтобы обезвредить злоумышленника, патрульные открыли огонь. В результате стрельбы мужчина получил огнестрельные ранения обеих ног. Он был задержан и передан медикам.

Событие состоялось на фоне мероприятий, связанных с годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате массовых столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек.

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