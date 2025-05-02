В годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе закрыли движение на прилегающих к Куликовому полю улицах. Напомним, что в 2014 году в Доме профсоюзов, который там расположен, во время пожара погибли 46 человек (еще двое ранее были застрелены на одесских улицах).

Напомним, что в тот день в Одессе произошли массовые беспорядки, спровоцированные пророссийскими группировками. Они устроили нападение на марш футбольных болельщиков и украинских активистов, убив двух его участников.

В результате начались массовые столкновения, которые завершили пожаром в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

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