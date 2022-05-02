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Во время ракетных ударов по Одессе пострадала маленькая девочка

Во время ракетных ударов по Одессе пострадала маленькая девочка

Эта история о маленькой и очень смелой одесситке Миле, которую прооперировали одесские врачи 30 апреля, когда в Одессе был очередной ракетный «прилет».

Напомним, в субботу 30 апреля Одессу снова обстреляли ракетами. Тогда рашисты уничтожили взлетно-посадочную полосу нашего аэропорта. Как оказалось, из-за этого ракетного удара пострадала 8-летняя девочка.

Об этом на своей странице в Facebook рассказывает одесский сосудистый хирург Dr.Sitnik:

«Три ракетных удара по критической инфраструктуре. Пострадавших нет… Так, наверное, уже донесли высокому начальству в бункере и на маскве. Очень быстро наша хирургическая бригада под сиренами доставлена в детскую областную больницу. Пациент на операционном столе. Ребенок. Девочка. 8 лет. Колотое ранение шеи. Стекло. Девочка Мила, в сознании. На маленьком личике множество колотых и резанных ран. Миниатюрный и невероятно храбрый ребенок. На ее шейке куча перевязочного материла, давящая повязка, следы крови… Испугалась взрыва ракеты! Отскочила от окна и разбила головкой зеркало, упала и осколки посыпались на нее…».

Операция, к счастью, прошла успешно: магистральные сосуды затронуты не были.

«Но напоминание об этой войне девочка по имени Мила теперь ВСЕГДА будет видеть в зеркале. Всю свою жизнь! Когда-то ее внуки спросят об этом и она расскажет как нужно относиться к росскому государству и росскому населению… А теперь вдумайся: девятилетняя девочка ИСПУГАЛАСЬ ВЗРЫВА РАКЕТЫ в центре Одессы!!! #путинсдохни и пусть обратится в пепел твоя немытая империя!»,

– такими словами заканчивает врач свой пост, оговаривая, что этот текст он писал сразу по завершении операции еще в помещении операционной.

Фото с Facebook-страницы Dr.Sitnik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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