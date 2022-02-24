Сколько выходных и праздничных дней ждет украинцев в марте?

В марте 2022 года украинцев ждет 9 официальных выходных дней, что связано с празднованием Международного женского дня 8 марта. Однако стоит отметить, что в марте нас ждет одна рабочая суббота.
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, 8 марта – нерабочий день. И поскольку в этом году он выпадает на вторник, то рабочий день в понедельник, 7 марта, согласно распоряжению Кабмина, переносится на субботу, 12 марта.
Таким образом, по случаю празднования Международного женского дня украинцы будут отдыхать четыре дня подряд:
- 5 марта (суббота);
- 6 марта (воскресенье);
- 7 марта (понедельник);
- 8 марта (вторник).
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Кроме того, выходными традиционно будут субботы и воскресенья 13, 19, 20, 26 и 27 марта.
Также напомним, что на март в этом году приходится Масленица (1-6 марта) и Прощеное воскресенье (6 марта).
Напомним, ранее в Верховной Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это «типично советской традицией», однако продолжения данная инициатива не получила.
Фото Одесского зоопарка и kiev.vgorode.ua
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