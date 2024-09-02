Вниманию водителей: в Одессе на ремонт закрыты две улицы

В связи с капитальным ремонтом с сегодняшнего дня запрещено движение на улице профессора Каришковского на участке от Балтской дороги до переулка 6-го Балтского.

На улице 7-я Пересыпская — на участке от переулка 6-го Балтского до улицы 3-й Пересыпской.

Ограничения в движении будут действовать до 30 ноября 2024 года.

Напомним, с 2 сентября 2024 года до 30 ноября 2024 года или до завершения работ будут изменены схемы движения автобусных маршрутов общего пользования № 105 и № 105а.

Автобус № 105 будет временно курсировать от рынка «Привоз» (ул. Преображенская) до Балтской дороги угол ул. Профессора Каришковского (конечная остановка).

Автобус № 105а временно будет курсировать от Балтской дороги угол ул. Профессора Каришковского и в обратном направлении.