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До уваги водіїв: в Одесі на ремонт закрито дві вулиці

До уваги водіїв: в Одесі на ремонт закрито дві вулиці

Одеські патрульні нагадують, що з 2 вересня в Одесі тимчасово заборонено рух транспорту вулицями професора Каришковського та 7-ма Пересипська. Водіїв просять зважати на зміни в русі та завчасно обирати маршрут.

У зв’язку з капітальним ремонтом відсьогодні заборонено рух на вулиці професора Каришковського на ділянці від Балтської дороги до провулка 6-го Балтського.

На вулиці 7-а Пересипська – на ділянці від провулка 6-го Балтського до вулиці 3-ї Пересипської.

Обмеження в русі діятимуть до 30 листопада 2024 року.

Нагадаємо, з 2 вересня 2024 року до 30 листопада 2024 року або до завершення робіт буде змінено схеми руху автобусних маршрутів загального користування № 105 і № 105а.

Автобус № 105 тимчасово курсуватиме від ринку «Привоз» (вул. Преображенська) до Балтської дороги, ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка).

Автобус № 105а тимчасово курсуватиме від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського та у зворотному напрямку.

 

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