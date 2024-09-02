До уваги водіїв: в Одесі на ремонт закрито дві вулиці

У зв’язку з капітальним ремонтом відсьогодні заборонено рух на вулиці професора Каришковського на ділянці від Балтської дороги до провулка 6-го Балтського.

На вулиці 7-а Пересипська – на ділянці від провулка 6-го Балтського до вулиці 3-ї Пересипської.

Обмеження в русі діятимуть до 30 листопада 2024 року.

Нагадаємо, з 2 вересня 2024 року до 30 листопада 2024 року або до завершення робіт буде змінено схеми руху автобусних маршрутів загального користування № 105 і № 105а.

Автобус № 105 тимчасово курсуватиме від ринку «Привоз» (вул. Преображенська) до Балтської дороги, ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка).

Автобус № 105а тимчасово курсуватиме від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського та у зворотному напрямку.