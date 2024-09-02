До уваги водіїв: в Одесі на ремонт закрито дві вулиці

Одеські патрульні нагадують, що з 2 вересня в Одесі тимчасово заборонено рух транспорту вулицями професора Каришковського та 7-ма Пересипська. Водіїв просять зважати на зміни в русі та завчасно обирати маршрут.
У зв’язку з капітальним ремонтом відсьогодні заборонено рух на вулиці професора Каришковського на ділянці від Балтської дороги до провулка 6-го Балтського.
На вулиці 7-а Пересипська – на ділянці від провулка 6-го Балтського до вулиці 3-ї Пересипської.
Обмеження в русі діятимуть до 30 листопада 2024 року.
Нагадаємо, з 2 вересня 2024 року до 30 листопада 2024 року або до завершення робіт буде змінено схеми руху автобусних маршрутів загального користування № 105 і № 105а.
Автобус № 105 тимчасово курсуватиме від ринку «Привоз» (вул. Преображенська) до Балтської дороги, ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка).
Автобус № 105а тимчасово курсуватиме від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського та у зворотному напрямку.