Вниманию водителей: на важной магистрали Одессы не работают светофоры

Как сообщили сегодня в пресс-службе одесской мэрии, коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» продолжает комплексные работы по модернизации и ремонту светофорного оборудования.

Ориентировочно, светофоры на пересечении Французского бульвара и проспекта Гагарина могут заработать в течение следующего дня, 15 апреля.

«Учитывайте данную информацию при перемещении по этому району города», – предупреждают одесситов.

В то же время сообщается, что на светофоре на проспекте Шевченко возле Дворца спорта, который не работал после ракетной атаки 25 марта, установили оборудование бесперебойного питания. И сейчас этот светофор уже работает.