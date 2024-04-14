Новости Одессы и Одесской области

Вниманию водителей: на важной магистрали Одессы не работают светофоры

Вниманию водителей: на важной магистрали Одессы не работают светофоры

В воскресенье, 14 апреля, в Одессе отключили светофор на перекрестке Французского бульвара и проспекта Гагарина в Приморском районе города в связи с проводимыми ремонтными работами. Водителей, планирующих поездки на данном участке, просят это учесть.

Как сообщили сегодня в пресс-службе одесской мэрии, коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» продолжает комплексные работы по модернизации и ремонту светофорного оборудования.

Ориентировочно, светофоры на пересечении Французского бульвара и проспекта Гагарина могут заработать в течение следующего дня, 15 апреля.

«Учитывайте данную информацию при перемещении по этому району города», – предупреждают одесситов.

Светофор на проспекте Шевченко

Светофор на проспекте Шевченко снова работает

В то же время сообщается, что на светофоре на проспекте Шевченко возле Дворца спорта, который не работал после ракетной атаки 25 марта, установили оборудование бесперебойного питания. И сейчас этот светофор уже работает.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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