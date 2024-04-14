До уваги водіїв: на важливій магістралі Одеси не працюють світлофори

У неділю, 14 квітня, в Одесі відключили світлофор на перехресті Французького бульвару і проспекту Гагаріна в Приморському районі міста у зв’язку з ремонтними роботами. Водіїв, які планують поїздки даною ділянкою, просять це врахувати.
Як повідомили сьогодні у прес-службі одеської мерії, комунальна установа «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» продовжує комплексні роботи з модернізації та ремонту світлофорного обладнання.
Орієнтовно світлофори на перетині Французького бульвару та проспекту Гагаріна можуть запрацювати протягом наступного дня, 15 квітня.
«Враховуйте дану інформацію при переміщенні цим районом міста», – попереджають одеситів.
У той же час повідомляється, що на світлофорі на проспекті Шевченка біля Палацу спорту, який не працював після ракетної атаки 25 березня, встановили обладнання безперебійного живлення. І зараз цей світлофор уже працює.