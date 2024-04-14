Новини Одеси та Одеської області

До уваги водіїв: на важливій магістралі Одеси не працюють світлофори

До уваги водіїв: на важливій магістралі Одеси не працюють світлофори

У неділю, 14 квітня, в Одесі відключили світлофор на перехресті Французького бульвару і проспекту Гагаріна в Приморському районі міста у зв’язку з ремонтними роботами. Водіїв, які планують поїздки даною ділянкою, просять це врахувати.

Як повідомили сьогодні у прес-службі одеської мерії, комунальна установа «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» продовжує комплексні роботи з модернізації та ремонту світлофорного обладнання.

Орієнтовно світлофори на перетині Французького бульвару та проспекту Гагаріна можуть запрацювати протягом наступного дня, 15 квітня.

«Враховуйте дану інформацію при переміщенні цим районом міста», – попереджають одеситів.

Світлофор на проспекті Шевченка

Світлофор на проспекті Шевченка знову працює data-lazy-srcset=

У той же час повідомляється, що на світлофорі на проспекті Шевченка біля Палацу спорту, який не працював після ракетної атаки 25 березня, встановили обладнання безперебійного живлення. І зараз цей світлофор уже працює.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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