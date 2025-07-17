Ключевые моменты:

  • Сегодня, 17 июля 2025 года, в Одессе временно изменено движение троллейбуса №3;
  • Причина изменений – проведение аварийных ремонтных работ;
  • Троллейбус №3 временно курсирует только до остановки «Застава-2».

Как сообщает мэрия города со ссылкой на КП «Одесгорэлектротранс», это связано с проведением аварийных ремонтных работ.

«В связи с аварийными ремонтными работами троллейбусный маршрут №3 временно курсирует до «Заставы-2»», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют пустить троллейбус на поселок Котовского.

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