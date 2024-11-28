Вниманию пассажиров: аэротрансфер Одесса-Кишинев меняет расписание

С декабря 2024 года изменено время отправления аэротрансфера Одесса-Кишинев. Теперь из Одессы маршрутка будет отправляться в 6:30.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.
С 1 декабря 2024 года согласно новому расписанию:
- Из Одессы аэротрансфер ежедневно будет отправляться в 06:30.
- Из аэропорта Кишинева — ежедневно в 14:00.
Напоминаем, что регистрация на трансфер доступна на официальном сайте Одесской областной государственной администрации и по телефону: +380 63 312 90 85.
Приобретать билет надо заранее. Группы формируются за 2-3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева.
При покупке надо предоставить:
- копии билета на самолет с отправлением из Кишинева;
- указать личные данные и сведения о военном учете;
- сообщить о необходимости обеспечения перевозки лиц с инвалидностью;
- документы, дающие право на скидку.
Стоимость билета — 800 грн.