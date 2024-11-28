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Вниманию пассажиров: аэротрансфер Одесса-Кишинев меняет расписание

Вниманию пассажиров: аэротрансфер Одесса-Кишинев меняет расписание

С декабря 2024 года изменено время отправления аэротрансфера Одесса-Кишинев. Теперь из Одессы маршрутка будет отправляться в 6:30. 

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

С 1 декабря 2024 года согласно новому расписанию:

  • Из Одессы аэротрансфер ежедневно будет отправляться в 06:30.
  • Из аэропорта Кишинева — ежедневно в 14:00.

Напоминаем, что регистрация на трансфер доступна на официальном сайте Одесской областной государственной администрации и по телефону: +380 63 312 90 85.

Приобретать билет надо заранее. Группы формируются за 2-3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева.

При покупке надо предоставить:

  • копии билета на самолет с отправлением из Кишинева;
  • указать личные данные и сведения о военном учете;
  • сообщить о необходимости обеспечения перевозки лиц с инвалидностью;
  • документы, дающие право на скидку.

Стоимость билета — 800 грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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