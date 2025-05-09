В пятницу, 9 мая 2025 года, ожидается усиленная геомагнитная активность. Согласно прогнозу, К-индекс составит около 4.67, что соответствует сильным магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.
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Как снизить влияние магнитной бури
В дни магнитных бурь надо внимательнее относиться к своему здоровью и распорядку дня. Не стоит себя перегружать делами, а также физически и психологически и эмоционально.
- Избегайте чрезмерных нагрузок на организм
- Следите за водным балансом — пейте достаточно воды
- Нормально питайтесь и не пропускайте приемы пищи
- Избегайте вредной (соленой, острой) пищи и алкоголя
- Снижайте количество кофеина и энергетиков
- Полноценно отдыхайте и ложитесь спать не позднее 23:00
- Обязательно дышите свежим воздухом — сделайте прогулку
- Проветривайте помещение
- Людям с хроническими болезнями стоит держать при себе необходимые лекарства.