В пятницу, 9 мая 2025 года, ожидается усиленная геомагнитная активность. Согласно прогнозу, К-индекс составит около 4.67, что соответствует сильным магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

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Как снизить влияние магнитной бури

В дни магнитных бурь надо внимательнее относиться к своему здоровью и распорядку дня. Не стоит себя перегружать делами, а также физически и психологически и эмоционально.