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ВМС Украины получит на вооружение новые ракеты

ВМС Украины получит на вооружение новые ракеты

Три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун» поступят на вооружение Военно-морских сил Украины.

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Об этом главком ВМС Олег Неижпапа рассказал в интервью Радио Свобода.

Планируется, что ракеты поступят на вооружение в 2021 году. Два дивизиона будут базироваться на побережье Черного моря, один – на Азове.

“Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективное. По вопросу “когда?”, думаю, в следующем году”, – сообщил Неижпапа.

Ранее в Одесской области завершились испытания комплекса «Нептун».

Крылатые ракеты «Нептун» предназначены как для уничтожения кораблей противника, так и береговых целей. Работают практически в любую погоду и в любое время суток. Даже если противник контратакует.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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