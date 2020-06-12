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Зеленский назначил нового главкома ВМС Украины: что о нем известно

Зеленский назначил нового главкома ВМС Украины: что о нем известно

Вместо адмирала Игоря Воронченко главкомом ВМС стал контр-адмирал Алексей Неижпапа, сообщил офис президента. Указ о назначении Зеленский подписал 11 июня.

Что известно о новом главкоме:

  • уроженец Севастополя (1975 г.р.);
  • учился в Севастопольском военно-морском институте и Национальном университете обороны;
  • в 2015 — 2019 годах руководил управлением боевой подготовки в командовании ВМС;
  • с апреля 2020 года был заместителем главкома ВМС;
  • до этого прошел путь от командира батареи корабля до командира бригады надводных кораблей;
  • участник АТО;
  • руководил украинско-американскими учениями «Си Бриз»;

Напомним, командование ВМС Украины базируется в Одессе.

Как сообщалось, в этом году из-за коронавируса изменили формат учений “Си Бриз”

Фото: Страна

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