Зеленский назначил нового главкома ВМС Украины: что о нем известно

Вместо адмирала Игоря Воронченко главкомом ВМС стал контр-адмирал Алексей Неижпапа, сообщил офис президента. Указ о назначении Зеленский подписал 11 июня.
Что известно о новом главкоме:
- уроженец Севастополя (1975 г.р.);
- учился в Севастопольском военно-морском институте и Национальном университете обороны;
- в 2015 — 2019 годах руководил управлением боевой подготовки в командовании ВМС;
- с апреля 2020 года был заместителем главкома ВМС;
- до этого прошел путь от командира батареи корабля до командира бригады надводных кораблей;
- участник АТО;
- руководил украинско-американскими учениями «Си Бриз»;
Напомним, командование ВМС Украины базируется в Одессе.
Как сообщалось, в этом году из-за коронавируса изменили формат учений “Си Бриз”.
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