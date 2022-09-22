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Вместе с «азовцами» освобожден одесский футбольный судья и нейрохирург

Вместе с «азовцами» освобожден одесский футбольный судья и нейрохирург

Дмитрий Кубряк представлял Одессу в качестве футбольного арбитра. Вторая его работа – нейрохирург. Медик добровольно отправился в осажденный Мариуполь для помощи раненым и попал в плен.

Об освобождении Дмитрия Кубряки из российского плена сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По информации футбольного деятеля, одесский арбитр и врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк был освобожден из российского плена во время обмена 21 сентября. В этот день прошел обмен пленными с российской федерацией и 215 человек были освобождены.

Павелко рассказал, что в конце марта Дмитрий работал в госпитале Днепра, где оперировал раненых военных. Позже он с группой медиков уехал в Мариуполь, где и попал в плен. Также, по данным Андрея Павелко, Дмитрий в плену находился в колонии в Оленевке.

Дмитрий Кубряк и Андрей Павелко 1

Дмитрий Кубряк (слева) и Андрей Павелко (справа)

Дмитрий Кубряк и Андрей Павелко 1

Дмитрий Кубряк (слева) и Андрей Павелко (справа)

Напомним, что 21 сентября, поздно вечером, стало известно об обмене военнопленными. 215 украинских защитников, среди которых и герои обороны Мариуполя, обменяли на 55 российских пленных.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Мариуполе проходит операция по спасению окруженных защитников «Азовстали».

Фото: Андрей Павелко/Facebook

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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