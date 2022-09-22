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Освобождены 215 украинских героев, в том числе легендарные бойцы «Азова»

Освобождены 215 украинских героев, в том числе легендарные бойцы «Азова»

21 сентября, поздно вечером, стало известно об обмене военнопленными. 215 украинских защитников, среди которых и герои обороны Мариуполя, обменяли на 55 российских пленных.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак.

В числе освобожденных 108 бойцов «Азова», а также пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРОшники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламар («Калина»), Денис Шлега, Олег Хоменко — командиры из «Азовстали».

Все они уже находятся в безопасности.

По словам главы ОП, это результат личных договоренностей президента Украины с президентом Турции Эрдоганом.

В частности, пятеро украинских командиров находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.


Кроме того, среди освобожденных «азовцы» Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

Также удалось вернуть в рамках обмена 10 иностранцев, которые защищали Украину. Среди них есть те, кого оккупанты «приговорили» к смертной казни.

Освобожденные инострацы

Андрей Ермак в эфире всеукраинского телемарафона новостей прокомментировал событие так:

Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров «Азовстали» — на 55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса.

Президент отметил, что в Украине были готовы вернуть хотя бы одного защитника на Медведчука, а удалось вернуть 200.

По словам и.о. главы СБУ Василия Малюка, с начала полномасштабного вторжения РФ в целом удалось вернуть из плена 802 пленников.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Мариуполе проходит операция по спасению окруженных защитников «Азовстали».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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