Владельцев электросамокатов хотят штрафовать за нарушение ПДД

Таким образом, Закон «О дорожном движении» будет дополнен ст. 19-1, в которой говорится, что обладатели электроскутеров и сигвеев также получат право ездить не только по велосипедным дорожкам, но и по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине в попутном направлении.

В темное время суток электротранспорт сможет передвигаться только с включенным фонарем или фарой. А владельцам электротранспорта во время движения запрещено разговаривать по мобильному телефону, держа его в руке.

Также владельцев личного легкого электротранспорта смогут привлекать к ответственности за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и применять к ним действие ст. 127 Кодекса об административных правонарушениях.