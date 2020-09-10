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Владельцев электросамокатов хотят штрафовать за нарушение ПДД

Владельцев электросамокатов хотят штрафовать за нарушение ПДД

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, которым предлагается предоставить владельцам электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и подобных средств передвижения статус участников дорожного движения.

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Таким образом, Закон «О дорожном движении» будет дополнен ст. 19-1, в которой говорится, что обладатели электроскутеров и сигвеев также получат право ездить не только по велосипедным дорожкам, но и по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине в попутном направлении.

В темное время суток электротранспорт сможет передвигаться только с включенным фонарем или фарой. А владельцам электротранспорта во время движения запрещено разговаривать по мобильному телефону, держа его в руке.

Также владельцев личного легкого электротранспорта смогут привлекать к ответственности за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и применять к ним действие ст. 127 Кодекса об административных правонарушениях.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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