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Вячеслав Черновол не погиб в ДТП, а был убит – шокирующие подробности смерти украинского диссидента (видео)

Вячеслав Черновол не погиб в ДТП, а был убит – шокирующие подробности смерти украинского диссидента (видео)

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил о том, что депутат Верховной Рады, лидер Народного Руха Украины, известный украинский диссидент Вячеслав Черновол, который, по официальной версии, погиб в ДТП в 1999 году, на самом деле был убит.

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Такое заявление прозвучало накануне в эфире «4 канала».

По словам Голомши, Черновола убили четырьмя ударами кастета в затылочную часть головы. Тем же кастетом был добит и водитель.

«Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола», – рассказал бывший заместитель генпрокурора.

В Офисе генпрокурора Украины и Министерстве внутренних дел эти данные пока не комментировали.

Справка:

Вячеслав Черновол – украинский политический деятель, диссидент, журналист, в 2000 году был удостоен звания Героя Украины посмертно.

Официально, Черновол трагически погиб 25 марта 1999 года в результате ДТП под Борисполем, когда его автомобиль врезался в «КамАЗ» с прицепом. Сообщалось, что Вячеслав Черновол и его водитель Евгений Павлов погибли на месте.

Между тем, немалая часть общества убеждена, что на самом деле это было политическое убийство. Такого же мнения придерживается и сын политика, бывший нардеп Тарас Черновол. Он полагает, что его отца «заказал» тогдашний президент Украины Леонид Кучма.

В 2017 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко обещал парламентариям расследовать обстоятельства смерти Вячеслава Черновола, как только завершит дела экс-президента Виктора Януковича и Майдана.

Фото: Главком

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Редакция ПРОФИЛЬ

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