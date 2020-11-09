Вирус “съел” протокол с результатами выборов в Одесский облсовет

Областная территориальная избирательная комиссия (ТИК) не смогла огласить официальные результаты выборов в Одесский областной совет, поскольку вирус якобы уничтожил файл с протоколом об итогах голосования.

Огласить результаты планировалось вечером в воскресенье, 8 ноября. Но было объявлено, что из-за вируса это сделать невозможно, передает “Суспільне“.

Члены ТИК решили составить протокол на другом компьютере и огласить результаты сегодня утром, 9 ноября.

Напомним, второй тур выборов мэра Одессы состоится уже на этой неделе – в воскресенье, 15 ноября.