Виконає будь-яке бажання: Будинок Блещунова представить новий арт-об’єкт

Єдиний музей особистих колекцій в Україні – Будинок Блещунова – відкриє новий арт-об’єкт. Це збільшена копія одного з найвідоміших експонатів музею – східного божества щастя і довголіття Шоу-Сіна (яп. «Дзюродзин», друга половина XIX століття, Японія, фаянс).

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Скульптор Аркадій Маршак створив арт-об’єкт, що точно повторює експонат музею, але в іншому матеріалі і набагато більшого розміру. Реалізував він це завдяки 3D-моделі, виконаній фаівцями компанії «3Dengineering» у рамках проєкту «Галерея раритетів ОММОК ім. О.В. Блещунова» та за підтримки Українського культурного фонду.

Шоу-Сін відомий тим, що може виконати будь-яке бажання, якщо під час прохання дотримуватися певного ритуалу (про нього розкажуть на відкритті скульптури). Співробітники музею розповіли, що Олександр Блещунов, дозволяючи своїм гостям «поспілкуватися з божеством», вимагав, щоб ті виявляли до нього особливу повагу, називаючи «Пан Шоу-Сін».

Скульптура виконана з полімеру з бронзованим покриттям, її висота – 60 см.

Відкриття арт-об’єкту відбудеться 26 червня об 11:00. Шоу-Сін буде встановлений біля входу в музей (вул. Польська, 19).

Фото: пресслужба

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