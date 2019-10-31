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Новости Одессы и Одесской области

З освітленням і квітами: набережну Ланжерона хочуть продовжити та осучаснити (фото)

З освітленням і квітами: набережну Ланжерона хочуть продовжити та осучаснити (фото)

Ремонтні роботи відбуватимуться від набережної біля дельфінарію «Немо» до малої архітектурної форми «Два шара».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У рамках проведення робіт планується виконати реконструкцію двох бетонних майданчиків ділянки підпірної стінки довжиною 75 кв.м на ділянці від наявної набережної біля дельфінарію «Немо» до малої архітектурної форми «Два шара».

Набережну Ланжерона осучаснять.

Реконструкція зазначених берегозахисних споруд дозволить виконати роботи з благоустрою території та облаштувати сучасну прогулянкову набережну довжиною близько 180 погонних метрів в єдиному архітектурному стилі.

Сучасна прогулянкова набережна буде являти собою територію з покриттям здебільше дерев’яною палубною дошкою, а також гранітним покриттям. Благоустрій цієї ділянки прогулянкової набережної передбачає також облаштування квіткових клумб, території відпочинку та зовнішнього освітлення.
Набережна буде з вільним доступом для жителів і гостей міста.

На набережній висадять рослини, встановлять відпочинкові зони та вуличне освітлення.

Відповідний проєкт рішення був схвалений на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради 31 жовтня 2019 року.

Згідно з проєктом, замовником робіт призначено міське управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя. Роботи планується виконати за позабюджетні кошти.

Проєкт реалізують за позабюджетні кошти.

Фото: Look My Trips

 

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