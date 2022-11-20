Ветер в Одессе валит деревья и ломает ветки (фото)

19 ноября 2022 года из-за сильных порывов ветра в Одессе рухнули 5 деревьев и крупных веток.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Горзелентрест».

Его сотрудники оперативно выехали по адресам для ликвидации последствий непогоды. В работах задействовалась спецтехника компании.

Работы по распилу и вывозу аварийных деревьев завершены по всем 5 адресам:

ул. Академика Филатова, 70;

ул. Адмирала Лунина, 3;

Десантный бульвар, 9;

ул. Космонавтов, 18;

ул. Суворовская, 3

В связи с ухудшением погодных условий, специалисты КП «Горзелентрест» работают в усиленном режиме. На дежурстве находятся 2 бригады рабочих предприятия и 3 единицы спецтехники.

Отметим, что завтра, 21 ноября, в Одессе также ожидаются сильные порывы ветра. Берегите себя! Старайтесь не находиться под деревьями и линиями электропередач.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 20 ноября в Одесской области выпал перавй снег.