Весна на Тузловских лиманах: в нацпарк Одесской области возвращаются розовые пеликаны

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетели розовые и кудрявые пеликаны.

Об этом сообщил начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Сегодня к нам в НПП действительно пришла весна», — написал эколог.

По его слова, пеликаны появились возле острова, который создали специально для них при содействии организации “Peli can live”.

В чем особенность НПП “Тузловские лиманы” и почему так важно его сберечь, смотрите в сюжете проекта Ukraїner.

Фото: Иван Плачков

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