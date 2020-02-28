Весна на Тузловских лиманах: в нацпарк Одесской области возвращаются розовые пеликаны

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетели розовые и кудрявые пеликаны.
Об этом сообщил начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook.
«Сегодня к нам в НПП действительно пришла весна», — написал эколог.
По его слова, пеликаны появились возле острова, который создали специально для них при содействии организации “Peli can live”.
В чем особенность НПП “Тузловские лиманы” и почему так важно его сберечь, смотрите в сюжете проекта Ukraїner.
Фото: Иван Плачков
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