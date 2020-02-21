Чому так важливо вберегти нацпарк “Тузловські лимани” на Одещині: вражаюче відео та роз’яснення експертів

У чому особливість цього національного парку? Чому там так багато браконьєрів і чим це загрожує?

Про це йдеться у документальному, однак мальовничому сюжеті проєкту Ukraїner.

– В Україні найменша кількість заповідних земель серед країн Європи. Усього 6%. Але навіть на територіях національних парків та заповідників відбувається незаконний вилов риби, браконьєрство та розорювання земель. Команда парку «Тузловські лимани» з 2015 року взялися за боротьбу із наслідками недбалого ставлення до природи. Тепер тут створюють спеціальні штучні острови для птахів, маршрути для туристів та зупинки споглядання за тваринами, – йдеться у описі до відео.

Раніше у проєкті уже знімали історію про парк «Тузловські лимани», де за кілька років вдалося залучити сотні волонтерів, почати реалізовувати відновлення озера Сасик та притягати до відповідальності кривдників природи.

Фото: YouTube

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